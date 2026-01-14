Beim Bau des Glasfasernetzes hat die Tiefbaufirma 80 Straßenlampen beschädigt. Die Reparatur kommt nicht voran. Die Gemeinde hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Halb Borne seit Monaten noch immer im Dunkeln

Borne. - Der Aufbau eines neuen Glasfasernetzes ist in der Gemeinde Borne mit negativen Begleiterscheinungen verbunden. Denn dort wurden durch die Firma, die die Deutsche Giganetz GmbH mit den Tiefbauarbeiten vor Ort beauftragt hatte, die Stromkabel etlicher Straßenlampen beschädigt, so dass diese nicht mehr funktionieren.