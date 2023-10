Staßfurt - Halloween ist ein Fest, das in der Region mittlerweile einen hohen Stellenwert hat. Das Salzlandtheater feiert das Grusel-Event in diesem Jahr so groß wie nie. Am Dienstag lädt das Theater ab 15 Uhr ein, um „gemeinsam eine schaurig-schöne Zeit zu verbringen. Kommt in euren besten Halloween-Kostümen und seid bereit für einen unvergesslichen Nachmittag!“, wie es heißt.

Halloween wurde schon in den vergangenen beiden Jahren gefeiert. „2021 gab es Tanzdarbietungen vor dem Theater, 2022 ein Video“, erzählt Theaterleiter Stephan Czuratis. Auch wegen der Corona-Pandemie konnte aber nicht mehr gemacht werden. „Nun haben wir größer gedacht“, so Czuratis. Vor allem dank der Tanzpädagogin Jennifer Herzog, die ein kinderfreundliches Programm ausgearbeitet hat.

Über viele Monate wurde geprobt. Um 16.30 und 18 Uhr wird das Tanzensemble des Theaters am Dienstag auf der großen Bühne sein Können zeigen. Drinnen und draußen wird es am Theater ab 15 Uhr schon Süßigkeiten wie Zuckerwatte, eine Fotobox, eine Bastelecke und Kinderschminken geben. Und: „Das schönste Kostüm wird prämiert“, wie Czuratis verrät. Der Preis bleibt dabei natürlich noch geheim. Das ganze Team des Theaters wird beim gruseligen Halloween-Event im Einsatz sein.

Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder bezahlen einen Euro.