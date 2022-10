Hecklingen: Bürger sollen an Solarpark beteiligt werden

Hecklingen - Die Bürgersolarpark GmbH mit Sitz in Tangerhütte will in Hecklingen einen Solarpark errichten. Dafür haben die Gesellschafter in Hecklingen bereits eine gleichlautende Firma gegründet. Als Standort ist ein rund acht Hektar großes Gelände zwischen der Adolfstraße und dem Quedlinburger Weg im Gespräch.