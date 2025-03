Während die Stadtverwaltung bei den Investitionen nur kleine Brötchen backen will, fordern Groß Börneckes Ortsbürgermeisterin und der SPD-Fraktionschef des Stadtrates bei den Sälen der Stadt den großen Wurf.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke ist nicht nur das Parkett sanierungsbedürftig. Ungeachtet dessen wurde dort zünftig Karneval gefeiert.

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Zurückhaltung der Stadt Hecklingen bei der Beantragung von Fördermitteln für Investitionen war auch Thema in den Sitzungen der Ortschaftsräten Hecklingen und Groß Börnecke. Dort stand die Sanierung des Parketts des Stadtsaales „Stern“ in Hecklingen und des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke auf der Tagesordnung.