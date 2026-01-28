Die Stadt Hecklingen will sich am Bundesprogramm zur Sportstätten-Sanierung beteiligen. Die Container des SV Fortuna Schneidlingen sollen bald Vergangenheit sein.

Der erste Vorsitzende des Sportvereins Schneidlingen, Martin Hense, und dessen Geschäftsführer Patrick Erlekam präsentieren eine Zeichnung davon, wie der Neubau des Vereinsheims in Schneidlingen aussehen soll.

Hecklingen/Schneidlingen - Der Hecklinger Stadtrat hat sich in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, das in die Jahre gekommene Vereinsheim des SV Fortuna Schneidlingen auf dem Sportplatz in Schneidlingen durch einen Neubau zu ersetzen. Dieses Vorhaben soll als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme aber nur dann in Angriff genommen werden, wenn die Kommune dafür 75 Prozent Fördermittel aus dem neuaufgelegten Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten bekommt.