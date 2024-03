So wie im Hintergrund zu sehen, sah der Feldweg im Burgtal in Hecklingen aus. Vorn erkennt man, was der Arbeitseinsatz bewirkt hat.

Hecklingen. - Hecklingens Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen) hat sich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in der Bauernstube des Stadtsaals „Stern“ lobend über die Aktivitäten von Klaus-Dieter Hartmann und Manfred Sablotny geäußert. Die beiden Männer haben im Oktober des vergangenen Jahres in ihrer Freizeit und fast unbemerkt von der Öffentlichkeit mit der Freilegung einer alten Straße begonnen.

Kopfsteinpflasterweg gefunden

Dabei handelt es sich um die noch relativ gut erhaltene Kopfsteinpflasterstrecke, die vom Burgtal in die Hecklinger Feldflur führt und durch eine Sperre nicht mit Pkw befahren werden kann. Sie war geschätzt vor rund 150 bis 200 Jahren von den alten Hecklingern erbaut worden und inzwischen aber komplett verdreckt und total verschüttet.

„Seit Jahrzehnten haben sich dort immer mehr Erde, Laub und Pflanzenreste abgelagert“, sagte Klaus-Dieter Hartmann, der auch Mitglied des Stadtseniorenbeirates ist. Das fanden er und auch Manfred Sablotny nicht gut und entschlossen sich, aktiv zu werden. „Nach ungezählten Arbeitsstunden sind einige Hundert Meter des alten Pflasters wieder freigelegt und damit für Spaziergänger wieder gut begehbar“, sagte Klaus-Dieter Hartmann.

Ortsbürgermeisterin begeistert von Engagement

Über das Engagement der beiden Senioren freut sich die Ortsbürgermeisterin, die auch Vorsitzende des Stadtseniorenbeirates ist, ganz besonders.

„Es gibt Leute, die was machen“, sagte sie und dankte Klaus-Dieter Hartmann und Manfred Sablotny für ihre Initiative. „Das sollte Ansporn auch für andere Hecklinger sein, im Ort was zu machen“, sagte Heidemarie Hoffmann. Über den Einsatz der beiden Männer freute sich auch die Anwohnerin des Burgtals Sieglinde Klier, weil sie nun diesen Feldweg wieder ungehindert für ihre Spaziergänge in die angrenzende Natur nutzen kann.

Sie war es auch, die die Ortsbürgermeisterin auf die Arbeitseinsätze ihrer Nachbarn aufmerksam machte.