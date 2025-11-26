Deutsche Königinnen Heftiger Streit in Staßfurt um Hoheitsfrage der Bundesvereinigung
Im Vorfeld des 9. Deutschen Königinnentages 2026 in Staßfurt sieht sich mit Burkhard Nimmich einer der Initiatoren getäuscht. Sven Rosomkiewicz übernimmt das Ruder.
26.11.2025, 18:05
Staßfurt/Witzenhausen. - Seit einigen Jahren liebäugelt Burkhard Nimmich mit der Ausrichtung eines Deutschen Königinnentages in Staßfurt. Spätestens, nachdem der Gastronom und Vorsitzende des Salzland-Regionenvereins mit der 6. Salzfee Jenny Marnitz 2019 am Treffen der regionalen Repräsentantinnen in Witzenhausen teilgenommen hatte.