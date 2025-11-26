weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutsche Königinnen: Heftiger Streit in Staßfurt um Hoheitsfrage der Bundesvereinigung

Im Vorfeld des 9. Deutschen Königinnentages 2026 in Staßfurt sieht sich mit Burkhard Nimmich einer der Initiatoren getäuscht. Sven Rosomkiewicz übernimmt das Ruder.

Von Falk Rockmann 26.11.2025, 18:05
Zum 1. Königinnentreffen Sachsen-Anhalts im September, hier bei „Bauer Hauser“ mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (vorn Mitte), war die Welt zwischen den beiden Mit-Initiatoren Burkhard Nimmich (nicht auf dem Foto) und Sven Rosomkiewicz (oben Mitte neben Salzfee Julia) noch in Ordnung.
Staßfurt/Witzenhausen. - Seit einigen Jahren liebäugelt Burkhard Nimmich mit der Ausrichtung eines Deutschen Königinnentages in Staßfurt. Spätestens, nachdem der Gastronom und Vorsitzende des Salzland-Regionenvereins mit der 6. Salzfee Jenny Marnitz 2019 am Treffen der regionalen Repräsentantinnen in Witzenhausen teilgenommen hatte.