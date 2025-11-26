Im Vorfeld des 9. Deutschen Königinnentages 2026 in Staßfurt sieht sich mit Burkhard Nimmich einer der Initiatoren getäuscht. Sven Rosomkiewicz übernimmt das Ruder.

Zum 1. Königinnentreffen Sachsen-Anhalts im September, hier bei „Bauer Hauser“ mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (vorn Mitte), war die Welt zwischen den beiden Mit-Initiatoren Burkhard Nimmich (nicht auf dem Foto) und Sven Rosomkiewicz (oben Mitte neben Salzfee Julia) noch in Ordnung.

Staßfurt/Witzenhausen. - Seit einigen Jahren liebäugelt Burkhard Nimmich mit der Ausrichtung eines Deutschen Königinnentages in Staßfurt. Spätestens, nachdem der Gastronom und Vorsitzende des Salzland-Regionenvereins mit der 6. Salzfee Jenny Marnitz 2019 am Treffen der regionalen Repräsentantinnen in Witzenhausen teilgenommen hatte.