Krise am Hasselbachplatz Vermieterin erklärt: Darum muss das Flowerpower in Magdeburg schließen
Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag für den Kult-Club am Hasselbachplatz wird nicht verlängert. Was die Hintergründe dazu sind – und wie es um die Suche nach einer neuen Location steht.
26.11.2025, 18:00
Magdeburg. - Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Das Flowerpower am Hasselbachplatz in Magdeburg muss zum 30. Juni kommenden Jahres schließen. Betreiberin Janet Knoll informierte ihre Community per Videobotschaft – und löste damit eine Welle aus Betroffenheit, Wut und Solidarität aus. Die entscheidende Frage steht nun im Raum: Warum?