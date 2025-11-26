Krise am Hasselbachplatz Vermieterin erklärt: Darum muss das Flowerpower in Magdeburg schließen

Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag für den Kult-Club am Hasselbachplatz wird nicht verlängert. Was die Hintergründe dazu sind – und wie es um die Suche nach einer neuen Location steht.