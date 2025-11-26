weather wolkig
Krise am Hasselbachplatz Vermieterin erklärt: Darum muss das Flowerpower in Magdeburg schließen

Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag für den Kult-Club am Hasselbachplatz wird nicht verlängert. Was die Hintergründe dazu sind – und wie es um die Suche nach einer neuen Location steht.

Von Karolin Aertel 26.11.2025, 18:00
Das Flowerpower Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße muss schließen und bis zum 30. Juni 2026 raus. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Das Flowerpower am Hasselbachplatz in Magdeburg muss zum 30. Juni kommenden Jahres schließen. Betreiberin Janet Knoll informierte ihre Community per Videobotschaft – und löste damit eine Welle aus Betroffenheit, Wut und Solidarität aus. Die entscheidende Frage steht nun im Raum: Warum?