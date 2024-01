Interview mit dem Bürgermeister Hendrik Mahrholdt hat „viele Themen vor der Brust“

Was packt der Hecklinger Bürgermeister Hendrik Mahrholdt im neuen Jahr an? Und worauf müssen sich die Bürger und die Unternehmen einstellen? Das verriet der Rathauschef in einem Interview mit der Volksstimme.