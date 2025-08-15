Die Hengstmann-Brüder Tobias und Sebastian treten am Sonntag, 31. August, wieder in Egeln auf. Veranstaltungsort des Kabaretts ist das Restaurant „Weißer Schwan“.

Die Hengstmann-Brüder Tobias und Sebastian treten am Sonntag, 31. August, im Restaurant „Weißer Schwan“ auf.

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann spielen nun schon zum sechsten Mal im Restaurant „Weißer Schwan“ in Egeln. Und das draußen. Die Familie Hengstmann und die Familie Bischoff haben sich wieder dazu entschlossen, da der Innenhof des Restaurants dafür wunderbar geeignet ist.