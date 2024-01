Immer noch sind große Gebiete rund um Löderburg und Athensleben überschwemmt. Die Lage beim Hochwasser an der Bode rund um Staßfurt ist weiterhin angespannt.

Hochwasser an der Bode: Kampf gegen das Wasser

Der Blick von der Bodebrücke in Athensleben Richtung Rothenförde. Der Flussverlauf der Bode ist nicht mehr zu erkennen. Die Äcker links und rechts stehen unter Wasser.

Staßfurt/Löderburg/Athensleben - Seit nun einer Woche herrscht an der Bode in Staßfurt Alarmstufe 3. Das Hochwasser geht nur langsam zurück. Am Montagnachmittag, 8. Januar, stand der Pegel bei 3,04 Metern.