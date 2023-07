Unbekannte laden unzählige alte Reifen in der Nähe vom Steinbruch in Glöthe ab.

Unmengen an Autoreifen wurden am Dienstag oder Mittwoch am Glöther Steinbruch abgeladen.

Glöthe - Wilde Ablagerungen von Müll sind ein stetiges Problem im Salzlandkreis. Immer wieder landet illegal abgelagerter Müll in der Feldflur, der dann zum Beispiel vom Kreiswirtschaftsbetrieb eingesammelt werden muss.

Einen weiteren Vorfall hat es vergangene Woche gegeben. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, sind am Glöther Steinbruch am Atzendorfer Weg Unmengen alter Reifen abgekippt worden. So wurde es dem Staßfurter Ordnungsamt gemeldet. Dabei wurden auch Hinweise auf einen Täter gesammelt. „In der Ortslage wurde am späten Nachmittag oder Abend ein älterer roter Lkw mit einer Ladung Reifen gesehen, am Steuer ein ungepflegt wirkender Mann“, heißt es in der Meldung. Das Kennzeichen sei nicht bekannt. Auch nicht, ob das Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Reifenberg steht.

Das Ordnungsamt bittet um weitere Hinweise. „Vielleicht hat noch jemand etwas gesehen, das uns hilft, diesen Umweltsünder zu finden“, teilt Susanne Henschke, Fachdienstleiterin Sicherheit und Ordnung, mit. Tatsächlich gab es da erst kürzlich eine Erfolgsmeldung. An der Förderstedter Straße wurde Hausmüll an der Gartenanlage abgelagert. Der Täter konnte ausfindig gemacht werden.

Tote Schafe, Sperrmüll, Kleider, die aus Kleiderboxen geholt wurden: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Im Fall in Glöthe ist das Staßfurter Ordnungsamt im Kontakt mit dem Landkreis. Auch wegen der Zuständigkeit.

„Wir haben vier bis fünf Meldungen pro Woche“, sagt Henschke. „So viel war es noch nie. Am Ende wird es auf die Müllgebühren umgelegt.“ Auch deswegen ist das Interesse an Aufklärung und Abschreckung groß.