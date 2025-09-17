Nicht nur Berge an Unrat wachsen nach. Das Ordnungsamt Staßfurt hat täglich mit verschiedensten „Feststellungen“ zu tun. Müll ist dabei eher noch das Harmloseste.

Immer wieder Müll und andere Vergehen in der Stadt Staßfurt

Schätzungsweise 1,5 Kubikmeter Sperrmüll, der zuletzt in der Staßfurter Horst, einem Landschaftsschutzgebiet, illegal entsorgt wurde.

Staßfurt. - Kaum waren der Altkleidercontainer samt stetig gewachsener Unrat-Ansammlung vor der Kleingartensparte Salzwerke entsorgt und die Schotterberge vor der ehemaligen Merkewitz-Sporthalle (Salzland-Kurier berichtete) beseitigt, schon hatte das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt wieder neue „Feststellungen“ auf dem Tisch.