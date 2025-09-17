weather wolkig
Staßfurt
  4. Umwelt, Sauberkeit, Ordnung: Immer wieder Müll und andere Vergehen in der Stadt Staßfurt

Umwelt, Sauberkeit, Ordnung Immer wieder Müll und andere Vergehen in der Stadt Staßfurt

Nicht nur Berge an Unrat wachsen nach. Das Ordnungsamt Staßfurt hat täglich mit verschiedensten „Feststellungen“ zu tun. Müll ist dabei eher noch das Harmloseste.

Von Falk Rockmann 17.09.2025, 06:02
Schätzungsweise 1,5 Kubikmeter Sperrmüll, der zuletzt in der Staßfurter Horst, einem Landschaftsschutzgebiet, illegal entsorgt wurde.
Schätzungsweise 1,5 Kubikmeter Sperrmüll, der zuletzt in der Staßfurter Horst, einem Landschaftsschutzgebiet, illegal entsorgt wurde. Foto: Stadt Staßfurt

Staßfurt. - Kaum waren der Altkleidercontainer samt stetig gewachsener Unrat-Ansammlung vor der Kleingartensparte Salzwerke entsorgt und die Schotterberge vor der ehemaligen Merkewitz-Sporthalle (Salzland-Kurier berichtete) beseitigt, schon hatte das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt wieder neue „Feststellungen“ auf dem Tisch.