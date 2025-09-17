EIL:
Umwelt, Sauberkeit, Ordnung Immer wieder Müll und andere Vergehen in der Stadt Staßfurt
Nicht nur Berge an Unrat wachsen nach. Das Ordnungsamt Staßfurt hat täglich mit verschiedensten „Feststellungen“ zu tun. Müll ist dabei eher noch das Harmloseste.
Staßfurt. - Kaum waren der Altkleidercontainer samt stetig gewachsener Unrat-Ansammlung vor der Kleingartensparte Salzwerke entsorgt und die Schotterberge vor der ehemaligen Merkewitz-Sporthalle (Salzland-Kurier berichtete) beseitigt, schon hatte das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt wieder neue „Feststellungen“ auf dem Tisch.