Start-up-Gründer Bastian Krautwald aus Staßfurt hat ein neues Unternehmen ins Leben gerufen. Mit „Mitte“ will er Padel als Trendsportart in Deutschland weiter etablieren. Es gibt bereits drei Clubs, weitere sind geplant. Auch in der Region.

Bastian Krautwald spielt selbst seit Jahren Padel. Nun hat er ein Start-up dazu gegründet.

Staßfurt - Ein ganzes Leben. Ein Tag mit unendlich vielen Stunden. Bastian Krautwald kennt sein eigenes Bett in Berlin zwar, aber: Nicht mal die Hälfte der Zeit schläft er auch darin. „An 60 Prozent der Tage bin ich auf Reisen“, erzählt Krautwald. Nicht nur in Hamburg, auch im Ruhrpott und anderen Städten in Nordrhein-Westfalen und in Magdeburg. Da fällt dann auch mal ein Abstecher nach Staßfurt ab, wo seine Eltern immer noch wohnen und er aufgewachsen ist. Krautwald wohnt seit zehn Jahren in Berlin und ist dort ein bekannter Gründer. Apps und deren Finanzierung, Neuentwicklungen und Verkauf: Krautwald ist umtriebig, immer voller Ideen und Elan. Das neueste Ding ist das Padeltennis-Start-up „Mitte“.