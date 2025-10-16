Vor ein paar Jahren sicherte sich Kay Watermann die Marke „Kalisyndikat“. Was seit dem 19. Jahrhundert für die Goldgräberei Staßfurts stand, steht nun für Eierlikör.

Staßfurt - Das erste Rezept war das seines Großvaters, ein Bäcker und Konditor aus Hettstedt. 2021, Weihnachten, Kay Waterman fehlt die Geschenkidee – also erinnert er sich an eine der alten Eierlikörpräskriptionen. Die Familie ist durchweg begeistert: „Bitte keine Geschenke mehr!“, so der damalige Tenor. „Zu Ostern stand ich dann irgendwann mit 80 Flaschen da“, sagt der Staßfurter Geschäftsmann, mittlerweile 58. „Und ich bin das Risiko eingegangen, das professionell zu machen.“