Staßfurt. - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt, in der die Vertreter der Mitgliedsgemeinden die Entwicklung des Verbandes bestimmen, hat sich in ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl konstituiert. Zum neuen Vorsitzenden wurde in der Sitzung der Landtagsabgeordnete Tobias Rausch (AfD) einstimmig gewählt. Er war vom Staßfurter Stadtrat in dieses Gremium entsandt worden, trat ohne Gegenkandidaten an und löst damit den Staßfurter Stadtrat Klaus Stops (CDU) ab, der in den vergangenen fünf Jahren an der Spitze des WAZV stand.

