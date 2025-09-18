Nächtlicher Lärm und Raserei: Die Probleme in der Wilhelm-Bieser-Straße waren Thema im Ortschaftsrat. Bürgermeister Mahrholdt hofft auf keinerlei Besserung mehr.

Hecklingen - Bürgermeister Hendrik Mahrholdt glaubt nicht, dass die Stadt den vom nächtlichen Lärm und von Raserei geplagten Anwohnern helfen kann. „Da wird es leider kein Ergebnis geben“, sagte er in der Ortschaftsratssitzung unter Hinweis darauf, dass es sich dort um ein Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe handelt. Und auf die Steinschläge auf die in der Straße parkenden Fahrzeuge eingehend, sagte er: „Wir können da nur um Verständnis werben.“