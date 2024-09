Güsten/Drohndorf/fr. - Bei zwei Verkehrsunfällen am Wochenende wurden zwei Kinder und eine Jugendliche schwerverletzt. Am Sonnabendvormittag wollte ein Pkw-Fahrer (47) auf der Kreisstraße zwischen Güsten und Aschersleben am Abzweig Giersleben ein Moped überholen. Als die 15-jährige Mopedfahrerin plötzlich nach links Richtung Giersleben abbog, kam es zum Zusammenstoß. Die Jugendliche wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Kinder- und Jugendchirurgie des Uniklinikums Magdeburg geflogen.

