Kinder und Investitionen Kita-Neubau Löderburg in Frage gestellt
Nach Hinweisen vom Salzlandkreis sieht der Staßfurter Bürgermeister Beratungsbedarf und zieht einen Beschluss zum Neubau für das Löderburger Zwergenland zurück.
17.11.2025, 06:09
Staßfurt/Löderburg. - Das war schon ein Paukenschlag, als Bürgermeister René Zok (CDU) zur Stadtratssitzung vorm Hintergrund der prekären Haushaltslage der Stadt den Beschluss zum Kita-Neubau Löderburg zurückzog. Dabei war das Drei-Millionen-Euro-Vorhaben in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken – seit etwa vier Jahren in Vorbereitung – zuletzt in allen vorberatenden Gremien einstimmig empfohlen worden.