weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Kinder und Investitionen: Kita-Neubau Löderburg in Frage gestellt

Kinder und Investitionen Kita-Neubau Löderburg in Frage gestellt

Nach Hinweisen vom Salzlandkreis sieht der Staßfurter Bürgermeister Beratungsbedarf und zieht einen Beschluss zum Neubau für das Löderburger Zwergenland zurück.

Von Falk Rockmann 17.11.2025, 06:09
Bekommt Löderburg nun ein neues Gebäude für die Kita Zwergenland, oder doch nicht?
Bekommt Löderburg nun ein neues Gebäude für die Kita Zwergenland, oder doch nicht? Foto: Falk Rockmann

Staßfurt/Löderburg. - Das war schon ein Paukenschlag, als Bürgermeister René Zok (CDU) zur Stadtratssitzung vorm Hintergrund der prekären Haushaltslage der Stadt den Beschluss zum Kita-Neubau Löderburg zurückzog. Dabei war das Drei-Millionen-Euro-Vorhaben in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken – seit etwa vier Jahren in Vorbereitung – zuletzt in allen vorberatenden Gremien einstimmig empfohlen worden.