Nach Hinweisen vom Salzlandkreis sieht der Staßfurter Bürgermeister Beratungsbedarf und zieht einen Beschluss zum Neubau für das Löderburger Zwergenland zurück.

Bekommt Löderburg nun ein neues Gebäude für die Kita Zwergenland, oder doch nicht?

Staßfurt/Löderburg. - Das war schon ein Paukenschlag, als Bürgermeister René Zok (CDU) zur Stadtratssitzung vorm Hintergrund der prekären Haushaltslage der Stadt den Beschluss zum Kita-Neubau Löderburg zurückzog. Dabei war das Drei-Millionen-Euro-Vorhaben in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken – seit etwa vier Jahren in Vorbereitung – zuletzt in allen vorberatenden Gremien einstimmig empfohlen worden.