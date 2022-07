Kita und Schulen in Staßfurt: Abgebrochene und Verschobene Sanierungen müssen aufgearbeitet werden

Mehrere Sanierungsprojekte in Staßfurt mussten abgebrochen oder verlängert werden. Der Sonderausschuss zu Kitas und Schulen tagt seit Mai 2021 nicht mehr. Wie es weitergeht.

Seit über zwei Jahren steht das Gebäude der Kita „Bergmännchen“ in der Schlachthofstraße in Staßfurt leer.

Staßfurt - Bis jetzt ist immer noch ungeklärt, wie es mit der Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt weitergeht. Das Gebäude in der Schlachthofstraße steht seit September 2019 leer. Ein Architekt hatte Sanierungspläne, die laut Verwaltung nicht umsetzbar waren. Die Pläne liegen auf Eis. Die Kinder werden seitdem mit im Gebäude von der Kita „Sandmännchen“ in der Sülzestraße betreut.