Sind es immer die gleichen, alten Männer, die Politik machen (wollen)? Nein! Warum die 33-jährige Franziska Ackemann in Staßfurt erstmals für ein politisches Amt kandidiert.

Franziska Ackemann am Stadtsee in Staßfurt. Sie kandidiert erstmals für ein politisches Amt.

Staßfurt - Erst die Frage, dann ein Lachen. „Darf ich noch eine rauchen?“, fragt Franziska Ackemann. Vor dem Fotoshooting musste die 33-Jährige über eine Stunde ohne Glimmstängel auskommen. War gar nicht so leicht, aber sie übt schon. Denn es war vielleicht eine der letzten Zigaretten in ihrem Leben. „Es stinkt, kostet Geld, ist schlecht für die Gesundheit“, sagt sie selbst. Ackemann nimmt an der Aktion „Rauchfrei im Mai“ teil. Hält sie durch, können ihre Unterstützer Preise gewinnen. Das nennt man eine Win-Win-Situation.