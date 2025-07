An Lothar Meyers 70. Geburtstag würdigten Feuerwehr-Kameraden und Kommunalpolitiker das große ehrenamtliche Engagement des langjährigen Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes und Wehrleiters von Unseburg und Borne.

Tarthun - Seinen 70. Geburtstag hat der amtierende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Lothar Meyer am Sonntag, 27. Juli, im Saal in Tarthun mit rund 200 Gästen ganz groß gefeiert. Das war quasi auch eine Verabschiedung, denn dieses Ehrenamt, das er seit 1996 inne hatte, hat der Senior inzwischen aufgegeben. Ein Nachfolger ist bereits gewählt worden, er ist aber noch nicht in Amt und Würden.