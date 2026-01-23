Die einstmals kommunale Gesellschaft, die 2025 nach einer Insolvenz von der Ahorn Immobilien übernommen wurde, strebt eine klare strategische Neuausrichtung an.

Auch dieses Mehrfamilienhaus am Markt in Egeln, in dem sich lange Jahre die Polizeistation der Verbandsgemeinde Egelner Mulde befand, will die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln verkaufen.

Egeln/Hecklingen - Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln richtet ihren Immobilienbestand im Rahmen ihrer mittel- und langfristigen Unternehmensstrategie neu aus. „Aktuell ist der Verkauf von rund 30 Objekten mit insgesamt etwa 230 Wohneinheiten in Egeln, Schneidlingen, Groß Börnecke, Tarthun, Unseburg, Wolmirsleben, Etgersleben, Westeregeln und Hakeborn vorgesehen. Dabei handelt es sich um Immobilien, die künftig nicht mehr zum Kernbestand der Gesellschaft gehören“, sagte der Geschäftsführer Sebastian Alpers der Volksstimme. Zum Verkauf steht zudem das Mehrfamilienhaus Am Alten Markt 6 in Egeln, in dem sich bislang noch das Büro der Regionalbereichsbeamten der Polizei für die Egelner Mulde befindet.