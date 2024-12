Die Tradition des von Marlies Hildebrandt für die evangelische Kirchengemeinde organisierten lebendigen Adventskalenders ist in diesem Jahr ausgesprochen gut angenommen worden.

Lebendiger Adventskalender: Menschen in Egeln zusammengeführt

Egeln - Die Tradition des lebendigen Adventskalenders in diesem Jahr ist ausgesprochen gut angenommen worden. So lautet das Fazit von Marlies Hildebrandt, die diese Begegnungen seit 2013 in der Stadt Egeln für die evangelische Kirchengemeinde organisiert.