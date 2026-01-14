Im Großen wie im Kleinen ist in Staßfurt ziemlich viel in Bewegung in Sachen Einzelhandel. Ein kleiner Überblick von Lebensmittelmärkten bis zum neuen Lottoladen.

Vivian Salomon (21) betreibt seit einigen Monaten in Löderburg ihr Service-Center mit Lotto&Co., vor allem aber mit viel Freude und Kreativität.

Staßfurt/Löderburg. - Wenn es etwas gibt, was in Staßfurt läuft, dann ist es der Lebensmittel-Einzelhandel. Es ist immer etwas in Bewegung. Da stehen Neubau-Pläne von Aldi und Netto (rot) auf der Tagesordnung. Aldi will in diesem Jahr auf dem Neumarkt präsent werden, wie es zuletzt seitens der Stadtverwaltung erst wieder hieß.