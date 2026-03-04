Um die Zukunft des Stadtkulturhauses in Genthin ist ein offener Konflikt entbrannt. So äußern sich Bürgermeisterin Turian und Landrat Burchhardt.

Das Stadtkulturhaus im Chemiepark ist zum Zankapfel geworden.

Genthin - Für Rumoren in Genthin hat in der vergangenen Woche Aussagen zur Zukunft des Stadtkulturhauses gesorgt. Seit fast zehn Jahren befindet sich das Gebäude samt umliegendem Gelände – darunter auch der frühere Festplatz – im Besitz der Chemieparkfirma Inprotec/DLL. Betrieben wird es von der Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG), die das Haus zurückkaufen und mit Hilfe von Fördermitteln sanieren wollte. Doch dieser Plan stockt.