Staßfurt richtet den ersten Königinnentag Sachsen-Anhalts aus. Der Finaltag am 28. September ist im Rahmen des „Tages der Regionen“ für die Öffentlichkeit erlebbar.

Auf dem Calbenser Bollenfest überreichten Sven Rosomkiewicz und die 7. Staßfurter Salzfee Julia den Hoheiten „Save the date“-Flyer als Einladungen zum 9. Deutschen Königinnentag in der Salzstadt.

Staßfurt - Vielerorts in Deutschland haben lokale Erzeugnisse, bemerkenswerte Landschaften oder Traditionen besondere Botschafter. Als Königinnen, Prinzessinnen und zunehmend als König sind die Hoheiten auf so mancher Veranstaltung im Land anzutreffen. Majestätisch gekleidet werben sie für ihre Region.