Königinnentag Majestätische Werbung für Sachsen-Anhalt
Staßfurt richtet den ersten Königinnentag Sachsen-Anhalts aus. Der Finaltag am 28. September ist im Rahmen des „Tages der Regionen“ für die Öffentlichkeit erlebbar.
11.09.2025, 10:00
Staßfurt - Vielerorts in Deutschland haben lokale Erzeugnisse, bemerkenswerte Landschaften oder Traditionen besondere Botschafter. Als Königinnen, Prinzessinnen und zunehmend als König sind die Hoheiten auf so mancher Veranstaltung im Land anzutreffen. Majestätisch gekleidet werben sie für ihre Region.