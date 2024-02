Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" hat seinen Sitz Am Schütz in Staßfurt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln/Hecklingen/Staßfurt - Das Ungleichgewicht der Stimmenverteilung in der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ zugunsten der Stadt Staßfurt sprach der Vertreter der Egelner Mulde in diesem Gremium, Peter Fries (Fraktion CDU/WGB), in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates der Egelner Mulde an. Dort fand der Vorstoß des SPD-Fraktionschefs des Hecklinger Stadtrates, Roger Stöcker, nicht gleich vor Gericht zu ziehen, sondern zunächst erst einmal Gespräche mit den Staßfurter Stadträten zu führen, einhellige Unterstützung.