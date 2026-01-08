weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Wohnen und Internet: Mieter in Etgersleben müssen auf schnelles Glasfasernetz warten

Wohnen und Internet Mieter in Etgersleben müssen auf schnelles Glasfasernetz warten

Der Aufbau eines schnellen Glasfasernetzes kommt in der Egelner Mulde voran. Doch nicht alle, die einen Anschluss wollen, können auch gleich einen bekommen.

Von René Kiel 08.01.2026, 12:18
Im Juli hatten der MDDSL-Projektleiter Luca Riedel (2.v.l.), der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (2.v.r.) und Börde-Hakel-Bürgermeister Tim Heberling (r.) im Beisein des SPD-Fraktionschefs des Verbandsgemeinderates, Manfred Püchel, vor dem ehemaligen Etgerslebener Rathaus den ersten Spatenstich für die Erschließung der Gemeinde Börde-Hakel mit einem neuen Glasfasernetz vollzogen. Foto: René Kiel

Egeln/Etgersleben. - Der Aufbau eines neuen zukunftsweisenden Glasfasernetzes kommt in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde voran. Um die Erschließung kümmern sich in allen Mitgliedsgemeinden außer in der Gemeinde Börde-Hakel die Deutsche Giganetz GmbH und in Börde-Hakel die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL).