Der Aufbau eines schnellen Glasfasernetzes kommt in der Egelner Mulde voran. Doch nicht alle, die einen Anschluss wollen, können auch gleich einen bekommen.

Im Juli hatten der MDDSL-Projektleiter Luca Riedel (2.v.l.), der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (2.v.r.) und Börde-Hakel-Bürgermeister Tim Heberling (r.) im Beisein des SPD-Fraktionschefs des Verbandsgemeinderates, Manfred Püchel, vor dem ehemaligen Etgerslebener Rathaus den ersten Spatenstich für die Erschließung der Gemeinde Börde-Hakel mit einem neuen Glasfasernetz vollzogen.

Egeln/Etgersleben. - Der Aufbau eines neuen zukunftsweisenden Glasfasernetzes kommt in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde voran. Um die Erschließung kümmern sich in allen Mitgliedsgemeinden außer in der Gemeinde Börde-Hakel die Deutsche Giganetz GmbH und in Börde-Hakel die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL).