Wohnen und Internet Mieter in Etgersleben müssen auf schnelles Glasfasernetz warten
Der Aufbau eines schnellen Glasfasernetzes kommt in der Egelner Mulde voran. Doch nicht alle, die einen Anschluss wollen, können auch gleich einen bekommen.
08.01.2026, 12:18
Egeln/Etgersleben. - Der Aufbau eines neuen zukunftsweisenden Glasfasernetzes kommt in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde voran. Um die Erschließung kümmern sich in allen Mitgliedsgemeinden außer in der Gemeinde Börde-Hakel die Deutsche Giganetz GmbH und in Börde-Hakel die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL).