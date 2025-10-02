Eine Erntekrone aus der Börde, die an die Luftdruck-Experimente von Otto von Guericke erinnert, wird am 5. Oktober auf dem Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg präsentiert.

Groß-Börnecke/Magdeburg - Eine Erntekrone aus der Börde in Form einer Halbkugel, die an die legendären Luftdruck-Experimente von Otto von Guericke mit den Magdeburger Halbkugeln erinnert, wird am kommenden Sonntag, 5. Oktober, auf dem 15. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg präsentiert. Das teilte der Groß-Börnecker Landwirt Mathias Schultz mit.