15. Kaiser-Otto-Fest Mit Erntekrone aus der Börde

Eine Erntekrone aus der Börde, die an die Luftdruck-Experimente von Otto von Guericke erinnert, wird am 5. Oktober auf dem Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg präsentiert.

Von René Kiel 02.10.2025, 12:00
Die Landfrauen der Region mit ihrer Erntekrone.
Die Landfrauen der Region mit ihrer Erntekrone. Foto: Mathias Schultz

Groß-Börnecke/Magdeburg - Eine Erntekrone aus der Börde in Form einer Halbkugel, die an die legendären Luftdruck-Experimente von Otto von Guericke mit den Magdeburger Halbkugeln erinnert, wird am kommenden Sonntag, 5. Oktober, auf dem 15. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg präsentiert. Das teilte der Groß-Börnecker Landwirt Mathias Schultz mit.