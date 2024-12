Etgersleben/Tarthun. - Weihnachtsmärkte gab es auch in diesem Jahr wieder in Etgersleben und in Tarthun. Sie waren zwar kleiner als die in den größeren Städten, dafür aber nicht minder gemütlich und einladend. Auch das Wetter spielte mit. So konnten die Besucher in Ruhe bummeln und die festliche Stimmung genießen. Die beiden Märkte waren einmal mehr ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und boten wieder die Möglichkeit, sich mit Nachbarn und Freunden zu treffen. Besonders die Kinder kamen in beiden Dörfern wieder voll auf ihre Kosten.

