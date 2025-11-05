Anlass, Ort, Wetter – wie immer. Beim Gottesdienst zum Reformationstag fehlt nur der „eigene Pfarrer“ für die sieben Gemeinden zwischen Hecklingen und Hohenerxleben.

Pfarrer Stephan Aniol, eigentlich für den Pfarrbereich Nienburg zuständig, leitete den Regionalgottesdienst zum Reformationstag an der Warmsdorfer Georgskapelle.

Warmsdorf/Staßfurt/Hecklingen. - Bevor der große (Halloween-)Spuk am Abend begann und kleine und auch große geschminkte und kostümierte Geister vielerorts durch die Straßen zogen, fanden evangelische Christen am Vormittag des Reformationsfeiertags zum traditionellen Regionalgottesdienst an der Warmsdorfer Georgskapelle zusammen. Wie seit vielen Jahren passte auch wieder das Wetter, um unter freiem Himmel Martin Luthers Thesenanschlag vor 508 Jahren zu feiern.