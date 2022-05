Neue Ideen zur Finanzierung für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen im Altkreis Staßfurt

Egeln/Hecklingen/Staßfurt - Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr (UWGE) appelliert an die Kommunalpolitiker der Mitgliedsgemeinden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt, gemeinsam nach einer anderen Lösung für die Finanzierung von neuen Trinkwasserleitungen zu suchen. In einer Videokonferenz am Montagabend, 14. Februar, nach der Leader-Auftaktveranstaltung mit Kommunalpolitikern aus den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie der Verbandsgemeinde Egelner Mulde regte Stöhr ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden der Räte und deren Vertreter in der WAZV-Verbandsversammlung an.