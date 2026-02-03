Eine Schale Futter, ein Korb, eine Decke - mehr nicht. Bei Minusgraden wurde bei Brietz am Wochenende ein Kätzchen ausgesetzt. Im Ahlumer Tierheim sind die Mitarbeiter unsagbar wütend. Sie bitten um Hinweise auf den Halter.

Unter einem Baumstamm hatte das Tier vor der eisigen Kälte Schutz gesucht. Die kleine Katze war von Unbekannten mitten in der eiseskälte ausgesetzt worden.

Salzwedel. - Ein eisiges Wochenende liegt hinter den Altmärkern Wer die Möglichkeit hatte, im Warmen zu bleiben, nutzte sie. Das gilt für Mensch und Tier. Bei der folgenden Geschichte bekommt der Spruch „Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür“ deshalb eine besondere Bedeutung – auch wenn es eine Katze und kein Hund ist, die aktuell für Wut bei den Tierfreunden der Region sorgt.