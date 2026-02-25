Die Atzendorfer Rettungswache ist von einer auf die andere Seite des Cosic-Parks gezogen und nun direkt im Gebäude des Handwerksbetriebs ansässig. Ein Start-Besuch.

Atzendorf - Ein Notarzt, ein Fahrer, dazu zwei Sanitäter für den Rettungswagen – mit verstärkter Besetzung steht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Staßfurt-Aschersleben fortan 24 Stunden und in einer neuen, deutlich größeren Wache auf Abruf parat. Insgesamt arbeitet man am Standort Atzendorf nun mit zehn Kräften, die sich die Schichten teilen. Die neuen Räume in der Hauptstraße, ein Haus weiter, im Gebäude des Handwerksbetriebs Cosic, eröffnen Raum für Zukunftspläne.