Wie kann Zerbst Energie sparen und klimafreundlicher werden? Antworten sollen beim Workshop am 26. März entstehen – gemeinsam mit den Bürgern, die ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen.

Zerbst entwickelt Klimaschutzkonzept: Stadt ruft alle Bürger zur Mitwirkung auf

In Zerbst sind nur wenige Menschen klimafreundlich mit dem Fahrrad unterwegs. Nur was könnte getan werden, um ihre Anzahl zu erhöhen?

Zerbst - Welche technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten bestehen in Zerbst, um Energie einzusparen, Treibhausgase zu reduzieren und damit letztlich Kosten zu senken und die Lebensqualität zu steigern? Antworten auf diese Fragen soll das Klimaschutzkonzept liefern, das derzeit für die Stadt erarbeitet wird. Die Bürger sind eingeladen, sich aktiv daran zu beteiligen.