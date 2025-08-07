Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt im Salzlandkreis ein neuer Busfahrplan in Kraft. Was das für Fahrgäste in Staßfurt und Umgebung bedeutet.

Staßfurt/VS - Das neue Schuljahr steht vor der Tür: Ab kommendem Montag, 11. August, besuchen die Kinder und Jugendlichen wieder die Bildungseinrichtungen der Region. Das bedeutet auch: Der neue Fahrplan der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) tritt in Kraft. Das hat auch Auswirkungen für die Menschen in Staßfurt und Umgebung.

Anpassungen auf mehreren Linien

Betroffen sind unter anderem die Linien 111 und 143: Da der Bereich der Grundschule Güsten dauerhaft für den Verkehr gesperrt wurde, könne die bisherige Haltestelle Güsten, Schule nicht mehr bedient werden. Künftig müsse hier die Haltestelle Bernburger Straße genutzt werden. In Fahrtrichtung Bahnhof wurde diese in E.-Thälmann-Platz umbenannt.

Wegen der zu erwartenden weiteren Steigerung der Fahrgastzahlen werde zudem auf der Linie 144 neben dem bewährten Großraumfahrzeug an Schultagen um 6.15 Uhr von Egeln nach Aschersleben ein zweiter Bus um 7.17 Uhr ab Winningen eingesetzt. Dieser fährt in Aschersleben direkt zur Burgstraße und bedient das Stadtzentrum nicht.

Auf der Linie 146 wird an Schultagen die Fahrt um 7.27 Uhr ab Neundorf nach Staßfurt jetzt an der Haltestelle Am Plan beginnen, was den Zustieg für Hortkinder erleichtern soll. Die Fahrt der Linie 153 um 13.28 Uhr ab Staßfurt, Schulstraße, nach Neundorf endet an der Haltestelle Am Plan. So werde die Beförderung der Hortkinder – analog zur Linie 146 – verbessert.

Zudem wird die Fahrt der Linie 160 an Schultagen um 13.05 Uhr ab Staßfurt, Bahnhof in Cochstedt bis zur Schadelebener Straße verlängert.

Fahrpläne sind im Bus erhältlich

„Wie die Jahre zuvor war unser Ziel, die Anzahl der Änderungen möglichst gering zu halten. Anpassungen resultieren im Wesentlichen aus Wünschen unserer Fahrgäste und aus veränderten Anfangs- und Endzeiten der Schulen“, weist die KVG hin. Die neuen Fahrpläne könnten ab sofort beim Fahrpersonal im Bus für zwei Euro erworben werden.