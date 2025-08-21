weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Stammzellspende für Alessia: Nun greift die Uniklinik Magdeburg ein

Stammzellspende für Alessia Nun greift die Uniklinik Magdeburg ein

Nach dem Verein „Blaue Nase hilft“ typisiert nun auch die Uniklinik Magdeburg für Alessia aus Staßfurt – unterstützt durch Mitarbeiter der Magdeburger Mediengruppe.

Von Tobias Winkler 21.08.2025, 06:00
Jenny Stephan (links) und Eileen Hartmann-Balke, Mitarbeiter der Mediengruppe Magdeburg, laden mit einem Banner an Staßfurts Bahnhof zur Typisierung ein.
Jenny Stephan (links) und Eileen Hartmann-Balke, Mitarbeiter der Mediengruppe Magdeburg, laden mit einem Banner an Staßfurts Bahnhof zur Typisierung ein. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Neue Termine für die auf eine Stammzellspende wartende Staßfurterin stehen – die Zeit weicht. Bis Oktober, das ist die Prognose, muss die ein Dreivierteljahr alte Alessia eine Stammzellspende erhalten haben. Bis Mitte/Ende September sollte demnach ein „genetischer Zwilling“ gefunden sein. Einen Hoffnungsschimmer gibt es derzeit, drei Typisierungsaktionen sind bislang noch terminiert.