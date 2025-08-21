Nach dem Verein „Blaue Nase hilft“ typisiert nun auch die Uniklinik Magdeburg für Alessia aus Staßfurt – unterstützt durch Mitarbeiter der Magdeburger Mediengruppe.

Jenny Stephan (links) und Eileen Hartmann-Balke, Mitarbeiter der Mediengruppe Magdeburg, laden mit einem Banner an Staßfurts Bahnhof zur Typisierung ein.

Staßfurt - Neue Termine für die auf eine Stammzellspende wartende Staßfurterin stehen – die Zeit weicht. Bis Oktober, das ist die Prognose, muss die ein Dreivierteljahr alte Alessia eine Stammzellspende erhalten haben. Bis Mitte/Ende September sollte demnach ein „genetischer Zwilling“ gefunden sein. Einen Hoffnungsschimmer gibt es derzeit, drei Typisierungsaktionen sind bislang noch terminiert.