Stammzellspende für Alessia Nun greift die Uniklinik Magdeburg ein
Nach dem Verein „Blaue Nase hilft“ typisiert nun auch die Uniklinik Magdeburg für Alessia aus Staßfurt – unterstützt durch Mitarbeiter der Magdeburger Mediengruppe.
21.08.2025, 06:00
Staßfurt - Neue Termine für die auf eine Stammzellspende wartende Staßfurterin stehen – die Zeit weicht. Bis Oktober, das ist die Prognose, muss die ein Dreivierteljahr alte Alessia eine Stammzellspende erhalten haben. Bis Mitte/Ende September sollte demnach ein „genetischer Zwilling“ gefunden sein. Einen Hoffnungsschimmer gibt es derzeit, drei Typisierungsaktionen sind bislang noch terminiert.