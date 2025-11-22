Am Vorlesetag gaben sich an den drei Grundschulen der Egelner Mulde in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben die Bürgermeister und Lesepaten die Klinke in die Hand.

Der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz hatte am Vorlesetag das Buch „Abenteuer im Ringheiligtum Pömmelte“ in die 4b der Grundschule Wolmirsleben mitgebracht.

Egeln/Westeregeln/Wolmirsleben - Am gestrigen deutschlandweiten Vorlesetag gaben sich an den drei Grundschulen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben die Bürgermeister und Lesepaten die Klinke in die Hand. In Wolmirsleben besuchten der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), Bornes Ortsoberhaupt Sven Rosomkiewicz und der Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (beide CDU) die Schüler mit Büchern im Gepäck.