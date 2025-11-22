Vorlesetag Politiker und Unternehmer lesen Kinder-Geschichten
22.11.2025, 13:00
Egeln/Westeregeln/Wolmirsleben - Am gestrigen deutschlandweiten Vorlesetag gaben sich an den drei Grundschulen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben die Bürgermeister und Lesepaten die Klinke in die Hand. In Wolmirsleben besuchten der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), Bornes Ortsoberhaupt Sven Rosomkiewicz und der Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (beide CDU) die Schüler mit Büchern im Gepäck.