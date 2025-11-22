Bürokratie-Wahnsinn hätte fast zur Rodung von 280.000 Eichen geführt, die den Steuerzahler 1,1 Millionen Euro gekostet haben. Die Rettung durch Wirtschaftsminister Sven Schulze hat ein Geschmäckle.

Nicht nur vor Wahlen den gesunden Menschenverstand einschalten (Kommentar)

Magdeburg/Gardelegen - Die 280.000 jungen Eichen bei Hottendorf sind gerettet. Eigentlich ein Lichtblick. Dass aber überhaupt geplant war, so viele Bäume, die sich seit 2019 durch die trockenen Jahre gekämpft hatten, und deren Anpflanzung mehr als eine Million Euro an Steuergeld gekostet hat, zu roden, bleibt für mich ein Aufreger.