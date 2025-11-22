Wie die Stadt Schönebeck über das Jahr 2000 hinaus aussehen soll, darüber machte sich das Rathaus im Jahr 1988 Gedanken. Eine Broschüre gibt Auskunft und zeigt Erstaunliches.

Wie man sich zu DDR-Zeiten die Zukunft der Schönebecker Stadtteile vorstellte

Die Stadtteile Frohse, Felgeleben und Salzelmen im Gesamtbild aufzuwerten und an die Schönebecker Altstadt anzuschließen, war eines der Ziele zu DDR-Zeiten.

Schönebeck. - Es ist ein Stück Geschichte. Eine kleine Broschüre über Schönebeck, herausgegeben vermutlich im Jahr 1988, beschreibt, wie sich die Stadt in den nächsten 20 bis 30 Jahren entwickeln sollte. Verfasst wurde die Konzeption von den Genossen aus dem Rathaus, die in diesem Fall eine ziemlich genaue Weitsicht bewiesen. Manches ist später nach der Wende tatsächlich auch genau so eingetreten.