Die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, sind ab sofort im Rathaus Egeln anzutreffen.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (3.v.l.) hieß die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei, Kitty Schulze und Mario Kostka, im Beisein von Ingo Reupsch (l.), amtierender Leiter für Zentrale Aufgaben des Polizeireviers Bernburg, und von Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner im Egelner Rathaus willkommen. Er schenkte ihnen ein Abzeichen der Verbandsgemeinde.

Egeln. - Das Büro der beiden Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Kitty Schulze und Mario Kostka, befindet sich seit Anfang des Monats im Egelner Rathaus. Die davor genutzten Räumlichkeiten Am Alten Markt entsprachen nicht mehr den Anforderungen, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg Marco Kopitz gestern.