Liveticker
Polizei und Präsenz Polizeibüro im Egelner Rathaus eingeweiht
Die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, sind ab sofort im Rathaus Egeln anzutreffen.
25.02.2026, 10:30
Egeln. - Das Büro der beiden Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Kitty Schulze und Mario Kostka, befindet sich seit Anfang des Monats im Egelner Rathaus. Die davor genutzten Räumlichkeiten Am Alten Markt entsprachen nicht mehr den Anforderungen, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg Marco Kopitz gestern.