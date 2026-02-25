weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Polizei und Präsenz: Polizeibüro im Egelner Rathaus eingeweiht

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Lebhafte Diskussion über Umfang des Verfahrens
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Lebhafte Diskussion über Umfang des Verfahrens

Polizei und Präsenz Polizeibüro im Egelner Rathaus eingeweiht

Die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, sind ab sofort im Rathaus Egeln anzutreffen.

Von René Kiel 25.02.2026, 10:30
Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (3.v.l.) hieß die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei, Kitty Schulze und Mario Kostka, im Beisein von Ingo Reupsch (l.), amtierender Leiter für Zentrale Aufgaben des Polizeireviers Bernburg, und von Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner im Egelner Rathaus willkommen. Er schenkte ihnen ein Abzeichen der Verbandsgemeinde.
Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (3.v.l.) hieß die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei, Kitty Schulze und Mario Kostka, im Beisein von Ingo Reupsch (l.), amtierender Leiter für Zentrale Aufgaben des Polizeireviers Bernburg, und von Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner im Egelner Rathaus willkommen. Er schenkte ihnen ein Abzeichen der Verbandsgemeinde. Foto: René Kiel

Egeln. - Das Büro der beiden Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Kitty Schulze und Mario Kostka, befindet sich seit Anfang des Monats im Egelner Rathaus. Die davor genutzten Räumlichkeiten Am Alten Markt entsprachen nicht mehr den Anforderungen, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg Marco Kopitz gestern.