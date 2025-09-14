Staßfurt-Nord erlebt unterhaltsamen Nachmittag mit vielseitigen Angeboten und Sebastian Krumbiegel als Verfechter der Demokratie und sehr nahbarem Stargast.

Als äußerst unkompliziert und nahbar zeigte sich Sebastian Krumbiegel von den Prinzen beim Straßenfest in Staßfurt-Nord.

Staßfurt. - Eigentlich waren es ja sogar zwei Stargäste, die Sebastians, die garantiert nicht lange zur Teilnahme am Straßenfest in Staßfurt-Nord gebeten werden mussten. Einmal der von den Prinzen, der andere von den Hengstmanns. Sowohl der Frontmann der Prinzen aus Leipzig dürfte in Staßfurt gut bekannt sein, als auch der Egeln-Magdeburger Kabarettist.