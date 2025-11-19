Sie konnten sowohl in Borne als auch in Wolmirsleben ihre besten Tauben, Hühner und anderes Geflügel in Ausstellungen präsentieren, bevor die Vogelgrippe wieder aufkam.

Diese Züchter, die an der Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Borne teilgenommen hatten, wurden zum Schluss vom Vereinschef Sebastian Eggeling (2.v.r. oben) ausgezeichnet.

Borne/Wolmirsleben - Die Präsentation ihrer besten Tiere ist für die Rassegeflügelzüchter in der Verbandsgemeinde immer ein Höhepunkt ihrer Arbeit. Bei der Vorbereitung schwingt natürlich immer die Angst mit, dass ihnen die Vogelgrippe einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Die beiden Vereine in Borne und Wolmirsleben hatten Glück, dass sie am 8. November davon verschont blieben.