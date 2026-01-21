Zwei Stadtratsfraktionen sind unzufrieden mit der Arbeit von Reinhard Luckner. Sie werfen dem Bürgermeister Eigenmächtigkeiten vor – und fordern Sondersitzung.

Zum Beginn seiner dritten Amtszeit Anfang Oktober 2019 war Reinhard Luckner vom ältesten Stadtratsmitglied Jürgen Riehl (links) im Sitzungssaal des Egelner Rathauses als Bürgermeister vereidigt worden.

Egeln - Der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Egeln, Reinhard Luckner (parteilos), gerät wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit im Stadtrat immer mehr unter Druck. Jetzt droht ihm weiteres Ungemach. Denn die Fraktionen „Zusammen für Egeln“ (ZfE) und „Die Parteien“ haben mit der Unterschrift ihrer beiden Fraktionschefs Gordon Tamm und Friedrich Bollmann sowie weiterer sechs Volksvertreter vom Bürgermeister die unverzügliche Einberufung einer Ratssitzung verlangt.