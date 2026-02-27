weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Telenotarzt bei Kaufland: Gesundheitsversorgung im Supermarkt

In einem Pilotprojekt bindet Kaufland derzeit die Arztpraxis ins Angebot ein. In Staßfurt starten nach dem Aus des Telekommunikationsanbieters die Spekulationen.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 27.02.2026, 13:42
Die Lichter des Telekommunikationsanbieters in Staßfurts Kaufland Hohenerxlebener Straße bleiben seit Kurzem aus.
Die Lichter des Telekommunikationsanbieters in Staßfurts Kaufland Hohenerxlebener Straße bleiben seit Kurzem aus. Foto: Tobias WInkler

Staßfurt - Im baden-württembergischen Mosbach testet Kaufland seit einigen Wochen das Angebot einer telemedizinischen Arztsprechstunde direkt im Supermarkt. „Der erste telemedizinische Standort im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland“, heißt es seitens des Schwarz-Gruppe, die auch im Zentrum Staßfurts vertreten ist – mit dem Lidl in der Förderstedter Straße sowie zwei Kaufland-Supermärkten, in der Hecklinger und in der Hohenerxlebener Straße. Nach der Schließung des in Letzterer angebundenen Telekommunikationsanbieters vor wenigen Wochen spekuliert die Stadt über den Start des Supermarkt-Telenotarzts in Staßfurt.