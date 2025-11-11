Staßfurts Verwaltungschef Riccardo „Ricci“ Achilles hat den Schlüssel der Narrenfreiheit an die Karnevalsprinzessin, Salzfee Julia Schellack, übergeben.

Staßfurt - In Staßfurt regieren vorerst die Narren. „Ricci“, wie ihn (Verwaltungschef Riccardo Achilles) die Karnevalisten der Stadt aus dem Rathaus in der Hohenerxlebener Straße riefen, übergab gestern um kurz nach 16.11 Uhr den symbolischen Schlüssel des allgemeinen Amtsgeschäfts an die Karnevalsprinzessin, Salzfee Julia Schellack.