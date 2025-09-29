weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Der Königinnentag: Royales Wochenende in und um Staßfurt

Rund 40 Hoheiten kamen zum 1. Königinnentag Sachsen-Anhalts in Staßfurt zusammen. Eine Gelegenheit, die Region zu bewerben und sich zu vernetzen.

Von Lutz Krüger Aktualisiert: 29.09.2025, 18:04
Die Versammlung von rund 40 Hoheiten war am Wochenende – wie hier auf dem Hof von Bauer Hauser – Anlass für jede Menge Gruppenbilder.
Die Versammlung von rund 40 Hoheiten war am Wochenende – wie hier auf dem Hof von Bauer Hauser – Anlass für jede Menge Gruppenbilder. Foto: Lutz Krüger

Staßfurt - Rund 40 Hoheiten trafen sich von Freitag bis Sonntag in Staßfurt, um Erfahrungen auszutauschen und für ihre Produkte und Regionen zu werben. Der 1. Königinnentag Sachsen-Anhalts zog auch Hoheiten unter anderem aus Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in die Salzstadt.