Der Königinnentag Royales Wochenende in und um Staßfurt
Rund 40 Hoheiten kamen zum 1. Königinnentag Sachsen-Anhalts in Staßfurt zusammen. Eine Gelegenheit, die Region zu bewerben und sich zu vernetzen.
Aktualisiert: 29.09.2025, 18:04
Staßfurt - Rund 40 Hoheiten trafen sich von Freitag bis Sonntag in Staßfurt, um Erfahrungen auszutauschen und für ihre Produkte und Regionen zu werben. Der 1. Königinnentag Sachsen-Anhalts zog auch Hoheiten unter anderem aus Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in die Salzstadt.