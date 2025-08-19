Fast stand das Jubiläumskonzert auf der Kippe, nun gibt es eine Lösung.

Wolmirstedt. - Der Gemischte Chor Wolmirstedt besteht bereits seit 150 Jahren und an diesem Jubiläum wollen die Sängerinnen und Sänger möglichst viele Bürger teilhaben lassen. Sie laden zu einem Jubiläumskonzert ein.

Die schönsten Lieder werden unter der Leitung von Nina Sinitsyna am Sonnabend, 6. September, von 16 bis 17 Uhr im Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) präsentiert. Einlass für dieses Sommerkonzert ist bereits um 15.30 Uhr.

Beinahe wäre dieses Konzert den aktuellen Turbulenzen zum Opfer gefallen. Das BFZ soll zum Jahresende geschlossen werden. Die Betreibergesellschaft Paritätisches Sozialwerk (PSW) hat den Vertrag mit dem Landkreis zum Jahresende gekündigt. Der Landkreis ist Eigentümer des BFZ.

Konzert ist mit Hoffnung verbunden

Der Chor hat sich das BFZ als Probenraum gesucht, doch mit der drohenden Schließung standen sowohl der Raum, als auch wegen der angespannten Stimmung das Jubiläumskonzert auf der Kippe. Doch inzwischen schauen sie optimistisch in die Zukunft. Die BFZ-Mitarbeiter hoffen, dass ein neuer Betreiber den Betrieb weiterführt. Erste Anzeichen gibt es, im Landkreis sind bereits Angebote eingegangen. Der Kreistag wird sich im September mit diesem Thema beschäftigen. Bestenfalls geht es im Januar weiter.

Mit diesem Wind im Rücken freuen sich sowohl die BFZ-Mitarbeiter, als auch der Gemischte Chor auf das Jubiläumskonzert. Die Sängerinnen und Sänger wollen unter der Leitung von Nina Sinitsyna vor allem Lieder singen, die sich mit dem Sommer und anderen schönen Dingen beschäftigen. Auch neue Mitglieder sind willkommen. Wer sich in diese musikalische Gemeinschaft einfügen möchte, ist gerne gesehen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich die Freude am Singen sollte vorhanden sein.