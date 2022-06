Feuerwehr und Rettung Salzlandkreis: Lohnt sich eine gemeinsame Leitstelle mit Magdeburg?

Gemeinsam in eine moderne Zukunft? Was nach einem platten Werbeslogan klingt, könnte in der Leitstellen-Landschaft durchaus Realität werden. Der Salzlandkreis verschließt sich einer Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen nicht, ist allerdings noch nicht vollends überzeugt.